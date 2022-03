Meghan et Harry : L'indice qui laisse penser que le bébé est déjà né

Les fans de la famille royale n'en peuvent plus de ce suspense: quand Meghan et Harry vont-ils enfin annoncer la naissance de leur enfant? Certains pensent qu'il est déjà né.

La presse britannique et les admirateurs de Meghan et Harry sont au bout du rouleau. Les jours passent, et toujours pas de bébé à l'horizon. Si plusieurs indices, notamment la visite de la reine, ont déjà laissé supposer que l'arrivée du bout de chou était imminente, des médias pensent avoir dégoté LA preuve que l'enfant est, en fait, déjà né.