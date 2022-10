Disparition en France : L'indice qui pourrait faire tomber Cédric Jubillar

Delphine et Cédric Jubillar étaient en instance de divorce.

Le corps toujours pas retrouvé

Delphine Jubillar, infirmière de nuit de 33 ans et mère des deux enfants du couple, a disparu dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020, en plein couvre-feu dû à la pandémie de Covid-19. Près de deux ans plus tard, son corps n'a toujours pas été retrouvé.

En juin 2021, après six mois d'enquête, Cédric Jubillar a été mis en examen pour homicide volontaire et emprisonné. En l'absence de preuves irréfutables, les enquêteurs affirment détenir des «indices graves et concordants» incriminant le mari de l'infirmière.