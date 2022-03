Nouvelle clientèle : L'industrie du porno veut séduire les malvoyants

L'audio-description vient de faire son apparition sur le site Pornhub. Le but: élargir par tous les moyens le cercle de ses consommateurs.

C'est un grand coup dans le monde du X. L'un de ses principaux acteurs, le site Pornhub, qui assure être consulté tous les jours par 60 millions d'internautes, veut ratisser plus large. Il s'intéresse aux malvoyants. Depuis la semaine dernière, la plateforme propose des vidéos en audio-­description. La section s'appelle simplement «Described Video». À l'instar de ce qui se fait dans le cinéma classique, une voix off détaille (en anglais) les scènes érotiques.

Pornographie égalitaire, saine et positive

Cette nouvelle chaîne offre, en plus des clips hard, des incursions dans les coulisses des tournages. Des réalisatrices comme Erika Lust, Billie Miller ou Paulita Pappel racontent pourquoi elles veulent briser les stéréotypes masculins, s'affranchir des passages obligés que sont la fellation et l'éjaculation. Leur but: faire de la pornographie égalitaire, saine et positive.