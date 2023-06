Grande-Bretagne: L'infirmière nie toujours avoir tué sept bébés

Une infirmière britannique jugée pour le meurtre de sept bébés en 2015 et 2016, a de nouveau nié vendredi avoir tué ou fait du mal à des enfants, et démenti au dernier jour de son interrogatoire être «une calculatrice». Lucy L., dont le procès a démarré en octobre à Manchester (nord-ouest de l’Angleterre), est accusée d’avoir tué ces bébés alors qu’elle était infirmière au service de néonatalogie de l’hôpital Countess of Chester. Selon l’accusation, elle les a tués en leur injectant de l’air dans les veines ou de l’insuline.