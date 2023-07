Au Luxembourg: L'inflation baisse mais la prochaine indexation reste prévue à la fin de l'été

Pexels

La troisième indexation automatique des salaires pour l'année 2023 devrait comme prévu intervenir à la fin du troisième trimestre, voire au début du quatrième trimestre. «Le taux annuel d'inflation est en baisse (3,2% en juin contre 3,6% en mai) mais cela ne devrait pas avoir d'impact sur nos prévisions», a indiqué le Statec à L'essentiel.

L’indice des prix à la consommation a progressé de 0,3% au mois de juin. Un résultat qui s’explique principalement par le rebond des produits pétroliers et par la hausse des prix de certains services liés au voyage. Les prix hors produits pétroliers, eux, ont augmenté de 0,2%.

Les prix alimentaires en hausse de 11,4% sur un an

Les prix des produits pétroliers ont en effet augmenté de 1,8% par rapport au mois de mai. Le plein de diesel et le plein d'essence ont coûté respectivement 2,7% et 1,8% de plus qu'en mai. La facture pour le mazout s'est, elle, alourdie de 4,6% par rapport au mois précédent. Reste que si on les compare au même mois de 2022, les prix des produits pétroliers ont globalement baissé de17,4%.

Les prix des voyages à forfait et le transport de personnes par air ont crû respectivement de 7,7% et de 10% par rapport au mois de mai. Les prix de l'alimentation ont poursuivi leur tendance à la hausse amorcée en octobre 2021 (+0,2% en juin). Les plus fortes hausses ont concerné le poisson frais (+3,2%), l’huile d’olive (+4,1%) et les pommes de terre (+1,8%). En comparaison annuelle, les prix alimentaires dans leur ensemble sont supérieurs de 11,4%.

Quelques biens ont vu leurs prix baisser au mois de juin, comme les plantes et les fleurs (-3,7%), les vêtements pour homme (-0,4%) et le petit outillage pour la maison et le jardin (-1,4%). En ce qui concerne les services, des baisses ont été enregistrées pour les crèches et foyers de jour pour enfants (-0,7%) et les hôtels, motels et auberges (-1,5%).

Le Luxembourg en bref Vous ne voulez rien rater de l'actualité au Luxembourg? N'en perdez pas une miette et retrouvez toutes les informations sur le Grand-Duché en bref dans notre ticker en suivant ce lien.