Prix à la consommation : L'inflation baisse plus fortement que prévu en Europe

Pour le troisième mois consécutif, l'inflation a nettement reculé dans la zone euro en janvier, grâce à l'accalmie sur les tarifs de l'énergie, mais la hausse des prix reste bien présente dans l'industrie.

Si les prix de l'énergie se calment, ceux de l'alimentation continuent de flamber. AFP

Le taux d'inflation sur un an a atteint 8,5% le mois dernier, après 9,2% en décembre. Parmi les 20 pays de la zone euro, les taux d'inflation les plus faibles en janvier ont été enregistrés en Espagne et au Luxembourg, tous deux à 5,8%. La France (7%) fait partie des pays les mieux lotis, faisant bien mieux que l'Italie (10,9%). Le chiffre de l'Allemagne n'était pas disponible. Comme les mois précédents, l'inflation a été la plus forte dans les pays baltes, Lettonie (21,6%), Estonie (18,8%) et Lituanie (18,4%), d'après les données harmonisées d'Eurostat.

Mais les experts estiment que cette baisse, plus forte que prévu, ne calmera pas les inquiétudes de la Banque centrale européenne (BCE) qui devrait de nouveau relever ses taux d'intérêt jeudi. La baisse est certes plus marquée que ce qu'anticipaient les économistes. Les experts interrogés par Factset tablaient en moyenne sur un taux de 9% en janvier. La hausse des prix à la consommation avait atteint son point haut en octobre, à 10,6%, après un an et demi de progression ininterrompue, accélérée par la guerre en Ukraine.

+17,2% pour l'énergie

Mais comme en novembre et décembre, le ralentissement de l'inflation le mois dernier s'explique essentiellement par des hausses de prix moins fortes dans le secteur de l'énergie (électricité, gaz, pétrole...), la base de comparaison de l'an dernier étant déjà très élevée. La modération des tarifs s'explique aussi par les mécanismes d'intervention, comme les plafonds tarifaires, mis en place par les gouvernements.

Cette composante de l'indice reste celle qui connaît le taux annuel de progression le plus haut en janvier, même si celui-ci diminue fortement à 17,2%, après 25,5% en décembre, selon l'office européen des statistiques. En octobre, la hausse des tarifs de l'énergie avait atteint en moyenne 41,5% dans la zone euro. Mais les analystes mettent en garde sur la fiabilité des données, les chiffres de l'Allemagne n'étant pas disponibles en raison d'un problème technique ayant affecté l'institut allemand des statistiques.

La flambée des prix de l'alimentation se poursuit

Surtout, ils avertissent que les tensions inflationnistes restent fortes. Une fois corrigée des prix volatils de l'énergie et de l'alimentation, l'inflation dite «sous-jacente», plus représentative des tendances de long terme, se maintient à 5,2%, un niveau record, très au-dessus du plafond de 2% d'inflation fixé par la BCE. La présidente de la BCE, Christine Lagarde, a réaffirmé sa fermeté il y a dix jours. «Les taux d'intérêt de la BCE devront encore augmenter significativement à un rythme soutenu (...). Nous devons réduire l'inflation» et «nous atteindrons cet objectif», a-t-elle martelé.

Selon Mateusz Urban, expert pour Oxford Economics, les chiffres de janvier soulignent la persistance des tensions inflationnistes sous-jacentes dans la zone euro". Il s'attend à ce que la BCE décide d'augmenter ses taux de 50 points de base jeudi et encore une fois le mois prochain. La flambée des prix de l'alimentation (y compris alcool et tabac) a continué de s'accélérer à 14,1% en janvier, après 13,8% en décembre. Même tendance pour les tarifs des biens industriels qui ont augmenté de 6,9% sur un an, soit 0,5 point de plus qu'en décembre. Dans les services, l'inflation ralentit légèrement à 4,2% (-0,2 point).