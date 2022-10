Prix au Luxembourg: L'inflation frôle les 7%

Remplir son caddie et son réservoir coûte plus cher.

Après deux mois de baisse consécutive et avec la fin du petit coup de pouce de l'État, les prix des produits pétroliers sont repartis à la hausse en septembre (+2,3%): il fallait notamment débourser 6% de plus pour un litre de diesel et 7,1% pour un litre de mazout. Par rapport à septembre 2021, les prix sont supérieurs de 37,4%.

De leur côté, «les prix des produits alimentaires restent dynamiques» (+0,7% par rapport à août), note le Statec dans un communiqué transmis mercredi. Avec des hausses significatives pour les légumes frais (+12,3%), les œufs (+4,5%) et le beurre (+2%). Les baisses sont, elles, plus légères pour les fruits (-2,3%), le chocolat (-1,8%), les céréales pour le petit déjeuner (-1,7%) et les pâtes alimentaires et couscous (-1,6%). Par rapport à septembre 2021, les prix des produits alimentaires sont supérieurs de 9,2%.