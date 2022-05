Luxembourg: L'inflation grimpe encore, une nouvelle tripartite se profile

«Elle aura lieu», dit le LCGB

Face à cette évolution de la situation, Patrick Dury, président du LCGB, se montre on ne peut plus clair: «Une nouvelle tripartite Énergie aura bien lieu», car, ajoute-t-il, «le cas de figure d'un empirement de la situation déclenchant une nouvelle réunion du Comité tripartite est explicitement prévu dans l'accord signé fin mars».

Le président du syndicat chrétien appuie que «l’imprévisibilité devient de plus en plus grande, car la guerre en Ukraine a changé la donne» Et, ajoute-t-il, «cela se répercute à la fois sur le pouvoir d’achat des ménages et sur la pérennité de l’emploi.» Toutefois, le patron du syndicat chrétien se réjouit de «la souplesse de cet instrument qu’est la tripartite, qui permet de nous adapter à une situation sans cesse évolutive».