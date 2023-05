Selon Eurostat: L'inflation repart à la hausse dans la zone euro, pas au Luxembourg

Le chiffre est moins bon que les attentes des analystes de Factset et Bloomberg qui tablaient sur une stagnation à 6,9%. Il d contevrait encourager la Banque centrale européenne (BCE) à augmenter ses taux d'intérêt lors d'une réunion jeudi. L'inflation avait atteint un record en octobre, à 10,6%, après un an et demi de hausse ininterrompue, accélérée par la guerre en Ukraine. Profitant d'un reflux des prix de l'énergie, elle avait ensuite reculé de novembre à mars, tout en restant nettement au-dessus de l'objectif de 2% fixé par la BCE.

En avril, l'indice des prix à la consommation a été tiré par un rebond des tarifs de l'énergie (carburants, électricité, gaz...), en progression de 2,5% sur un an, après un recul de 0,9% en mars. L'inflation a également été alimentée par une légère accélération des prix des services, en hausse de 5,2%, soit 0,1 point de plus que le mois précédent.

Toujours plus faible au Luxembourg

Parmi les 20 pays partageant la monnaie unique, le Luxembourg (2,7% contre 2,9% en mars et 4,8% en février) et la Belgique (3,3%) ont connu le taux d'inflation le plus faible. L'inflation a rebondi de 0,2 point en France, à 6,9% en avril. Elle fait mieux que l'Allemagne (7,6%) et l'Italie (8,8%), mais moins bien que l'Espagne (3,8%). Les taux les plus élevés ont encore été enregistrés dans les pays baltes: Estonie (13,2%), Lituanie (13,3%) et Lettonie (15%).