En Roumanie: L'influenceur Andrew Tate libéré et assigné à résidence

L'influenceur américano-britannique Andrew Tate et son frère Tristan, arrêtés fin décembre en Roumanie dans une affaire de proxénétisme, doivent être «libérés immédiatement» et «assignés à résidence», a ordonné vendredi la cour d'appel de Bucarest. La cour d’appel «rejette la proposition du parquet de prolonger la détention provisoire» et «remplace la mesure préventive ordonnée à l'encontre des prévenus» par une «assignation à résidence», selon l'arrêt consulté par l'AFP.