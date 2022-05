Erich François : «L'ING Marathon est né dans un bar à Cologne»

LUXEMBOURG – Directeur de l'ING Marathon, Erich François est l'invité de la «Story» de L'essentiel Radio toute la semaine.

La séquence du 16 mai

Erich François découvre alors que Luxembourg est la dernière capitale d’Europe à ne pas avoir sa course sur la distance mythique. À l’époque, ING est le sponsor-titre du marathon de New York. Il décide alors de rencontrer la banque hollandaise, qui est rapidement conquise par le projet.

« En seulement cinq minutes, ils ont accepté de travailler avec nous pour créer le marathon de Luxembourg» ajoute-t-il. Seize ans plus tard, le marathon de Luxembourg est l’une des plus grandes courses de la région, et assurément l’événement sportif numéro 1 au Luxembourg.