Evénement à Luxembourg – «L'ING Night Marathon aura lieu, j'en suis sûr»

Événement à Luxembourg : «L'ING Night Marathon aura lieu, j'en suis sûr»

LUXEMBOURG - Après deux éditions annulées, l'organisateur de l'ING Night Marathon, Erich François, se dit «sûr» que la course du 28 mai prochain aura lieu.

Après deux éditions annulées, l'organisateur de l'ING Night Marathon, Erich François, se disait jeudi «sûr» que la course du 28 mai prochain aurait lieu. «Nous avons introduit des demandes de permission auprès du ministère de la Santé pour dépasser 2 000 coureurs. Avec des propositions en régime 2G+ (vacciné, guéri et 3e dose ou autotest), 2G (vacciné, guéri) et 3G (vacciné, testé, guéri). Et jusqu'à 16 000 personnes».