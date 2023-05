Luxembourg: L'ING Night Marathon, «plus qu'une simple course»

Près de 14 000 coureurs prendront le départ samedi soir, de la 16e édition de l'ING Night Marathon Luxembourg à Luxexpo The Box. «Lorsque nous avons commencé à organiser le marathon, nous voulions qu'il s'agisse plus que d'une simple course où les gens partent à 8 h et courent dans des rues vides et rentrent chez eux après. Nous voulions quelque chose de spécial, de festif», relate Erich François, le directeur de course.