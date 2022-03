Tennis : L'inquiètude apparaît dans le clan Nadal

Toni Nadal, l'oncle et entraîneur de Rafael Nadal, s'est dit préoccupé par la blessure au genou qui a provoqué l'abandon du champion espagnol en quart de finale de l'Open d'Australie.

"On est préoccupé, c'est logique", a déclaré Toni Nadal avant de quitter Melbourne pour l'Espagne où "Rafa" devait passer des examens médicaux. "Nous ne connaissons pas la gravité de la blessure mais il y a un aspect différent de ce qu'il a eu avant", a ajouté Toni Nadal, en référence aux problèmes aux genoux qui ont fortement perturbé la saison 2009 du Majorquin.

"À présent, il faut attendre ce que nous dira le médecin Ruiz Cotorro (de la Fédération espagnole de tennis, NDLR) mais celui d'ici (à Melbourne, NDLR) m'a dit que ce n'était pas un problème grave, rien de sérieux", a-t-il souligné. Rafael Nadal doit se soumettre dans les prochaines heures à une Imagerie par résonance magnétique (IRM) à Barcelone, et une fois que l'inflammation de son genou sera retombée, il passera une échographie en vue d'un diagnostic définitif, a indiqué jeudi le quotidien El Pais.

Sa participation au tournoi de Rotterdam, à partir du 8 février, est plus que douteuse, tout comme celle au premier match de Coupe Davis de l'Espagne tenante du titre face à la Suisse du 5 au 7 mars, selon les journaux sportifs espagnols. Ces derniers soulignent que l'objectif de Nadal est d'être rétabli pour le tournoi d'Indian Wells (États-Unis) qui débute le 11 mars.

Son élimination à Melbourne et sa probable absence à Rotterdam vont le faire rétrocéder de la 2e place à la 4e voire à la 5e du classement ATP, derrière Roger Federer, Novak Djokovic et Andy Murray, et éventuellement Juan Martin del Potro. Pendant son match contre Murray, malgré la douleur, Nadal "voulait continuer, mais je lui ai dit d'abandonner. Il n'y avait pas d'autre solution", a expliqué Toni Nadal.