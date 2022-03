Michelle Martin libérée : L'inquiétude ne faiblit pas face à l'ex de Dutroux

Alors que les manifestations se poursuivent dans le village belge où devrait être libéré l'ex femme de Marc Dutroux, une réunion d'information pour les habitants a été organisée lundi soir.

Parmi les principales craintes évoquées, celles d'une éventuelle assignation à résidence ou de la question du port d'un bracelet électronique. «Si elle est conditionnelle, ça reste une libération. Elle n'aura pas d'assignation à résidence et pourrait donc jouir du droit d'aller et venir, indique Maxime Prévot, bourgmestre et député de Namur, cité par l'agence Belga. Il semble toutefois que dans l'accord entre le pouvoir judiciaire et les Clarisses, qu'elle restera entre ses murs, ce serait une des conditions. Comme bourgmestre, je n'ai pas la capacité d'empêcher quelqu'un d'aller et venir». Un état de fait complété par le procureur du Roi qui indique qu'«il n'est pas question d'un bracelet électronique».