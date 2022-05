Ligue des champions: L'insubmersible Real rêve d'un nouvel exploit face à l'armada City

«Se remplir de joie»

«Des matches comme celui de mercredi se préparent aussi en se remplissant de joie. On doit célébrer, cela fait du bien au mental. On doit en profiter. S'il y a bien une chose que j'ai apprise dans ce club, c'est qu'il ne s'arrête jamais. Il regarde toujours droit devant, vers une prochaine victoire. Et on se doit de célébrer autre chose en fin de saison», a glissé Ancelotti au coup de sifflet final, samedi. «On sait qu'on peut remonter, on a confiance en nous. On doit prouver qu'on est le Real Madrid, la meilleure équipe du monde. L'histoire de ce club joue en notre faveur. On ne se rend jamais», a harangué Luka Modric mardi en conférence de presse.