Tirs de missiles en Corée du Nord : L'intensification des exercices militaires: «Une déclaration de guerre»

Multiples essais d'armes

«L'exercice a clairement démontré une fois de plus la posture de guerre de la force nucléaire de combat de la RPDC (République populaire démocratique de Corée, le nom officiel de la Corée du Nord, NDLR), renforçant ses capacités de contre-attaque face aux forces hostiles», souligne l'agence.

Le ministère sud-coréen de la Défense a mis en doute cette description de l'essai, affirmant qu'il y avait une différence entre ce qui avait été annoncé et ce que la surveillance américaine et sud-coréenne avait détecté. Séoul a ajouté que l'analyse était en cours. Les sanctions actuelles de l'ONU n'interdisent pas à la Corée du Nord de tirer des missiles de croisière, mais l'exercice de jeudi a fait suite à de multiples essais d'armes cette semaine - dont un missile balistique intercontinental (ICBM) - qui ont été condamnés comme des «actions provocatrices» par le chef de l'ONU.

Pyongyang a qualifié cette critique d'«injuste et déséquilibrée» et appelé vendredi l'organisme mondial - qui s'est réuni cette semaine pour discuter des lancements nord-coréens - à «condamner âprement» Séoul et Washington pour leurs exercices militaires conjoints.