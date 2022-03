L'Inter décidément indestructible

Poussé dans ses retranchements par la Juventus Turin, hier en Coupe d'Italie, l'Inter a tout de même réussi à l'emporter (2-3).

Le défenseur Colombien Rivas Lopez (à g.) et l'Inter poursuivent leur série. (ap)

Toutes les conditions étaient réunies, mercredi soir, pour que les interistes soient éliminés par la Juventus en quarts de finale de la Coupe d'Italie. Mais décidément rien ne leur résiste. Tenus en échec (2-2) à domicile au match aller, les coéquipiers de Patrick Viera l'ont emporté 2-3 au Stadio delle Alpi au terme d'un match fou. Mené 2-1 après 31 minutes de jeu, l'Inter est parvenu à renverser la vapeur grâce à Mario Balotelli, déjà auteur du premier but milanais, et Julio Cruz.

L'Inter rejoint donc la Roma qui avait validé son billet en demi-finale dès mardi soir. Les autres qualifiés de la soirée d'hier sont Catane, tombeur-surprise de l'Udinese grâce à un but décisif du Japonais Takayuki Morimoto dans les arrêts de jeu de la rencontre (2-1, 2-3 au match aller), et la Lazio de Rome qui s'est défaite de la Fiorentina (2-1, 1-2 au match aller) grâce à des réalisations de Kolarov et Rocchi.