L'Inter Miami, favori pour accueillir Messi

Où va jouer Lionel Messi? Le suspense était total mardi, mais quelques heures plus tard, un club tiendrait la corde pour devenir la future destination du lutin argentin. Selon L'Équipe, l'Inter Miami, club de David Bekcham, serait le mieux placé pour accueillir le septuple Ballon d'or. Les raisons de ce choix tiendraient davantage à des failles des projets concurrents qu'à une une véritable volonté du récent champion du monde de rejoindre les États-Unis.

Premier élément, la femme de «La Pulga», Antonella, ne se voit absolument pas vivre en Arabie saoudite, malgré l'offre mirobolante d'1,2 milliard d'euros venue du Golfe, et Messi ne compte pas imposer la destination à sa famille, qui rêve de revenir vivre en Catalogne.

Un prêt au Barça?

Comme l'a laissé clairement entendre son père, la star argentine souhaiterait terminer son histoire avec le Barça, mais les relations compliquées entre le clan Messi et le président Joan Laporta ne favorisent pas l'aboutissement d'un accord, et des doutes subsistent sur le faisabilité de l'opération sur le plan économique et administratif.