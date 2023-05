Ligue des champions: L'Inter Milan fait un grand pas vers la finale

L’Inter Milan a fait un pas vers Istanbul, où est prévue la finale de la Ligue des champions le 10 juin, en remportant la première manche de l’«euroderby» contre l'AC Milan (2-0), mercredi à San Siro en demi-finale. Dernière équipe italienne à avoir soulevé la «Coupe aux grandes oreilles», en 2010 sous la direction de José Mourinho, l’Inter reste plus que jamais en course pour une quatrième couronne si elle confirme mardi prochain.

Lors d’une première demi-heure à sens unique, Edin Dzeko (8e) et Henrikh Mkhitaryan (11e) ont rapidement fait craquer un Milan lent à entrer dans le match puis un peu démuni ensuite, en l’absence de Rafael Leao, forfait. L’entraîneur rossonero Stefano Pioli, qui a aussi perdu Ismaël Bennacer, blessé (17e), n’a plus qu’à espérer retrouver le Portugais au match retour pour espérer offrir à l’AC Milan une première finale depuis 2007, année de leur septième et dernier sacre dans la compétition.