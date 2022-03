Opinion de François Fillon : L'interdiction du voile intégral dès la rentrée

Le premier ministre s'est dit «assez optimiste» sur le vote d'une loi d'interdiction générale du voile intégral, estimant qu'il y avait «au delà des problèmes de procédures, un assez large consensus» sur ce sujet.

«Ce qu'il faut maintenant, c'est que le processus s'enclenche, et que nous démontrions à nos concitoyens qu'(...)on est capable de se rassembler», a-t-il souligné. «Je suis assez optimiste parce que les consultations que j'ai engagées avec les principales forces politiques, avec les grandes religions, me montrent qu'il y a, au delà des problèmes de procédures, un assez large consensus sur l'idée que ce voile intégral doit être interdit sur notre territoire«, a jugé le premier ministre.

«La vraie question» est de décider de voter cette loi et «éradiquer» une «pratique minoritaire» et «sectaire», a-t-il souligné, car «enfermer une femme dans une prison de toile, c'est l'empêcher de s'intégrer, l'isoler socialement, et donc c'est aller contre tous les principes de la république française», a-t-il plaidé.