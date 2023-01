Footballeur luxembourgeois: L'international Sofiane Ikene, 17 ans, rejoint Nuremberg

Sofiane Ikene va poursuivre sa carrière à Nuremberg. Le jeune international luxembourgeois (1 sélection) de 17 ans va rejoindre l’équipe U19 du 11e de 2.Bundesliga, a annoncé ce lundi son club actuel, le Progrès Niederkorn. «Le football allemand correspond à mon style avec de l’agressivité et de l’intensité», décrit le défenseur central qui souhaitait depuis longtemps intégrer un centre de formation.

Il retrouvera dans les rangs de l’équipe U19 deux compatriotes, Clayton Irigoyen et Massimo Agostinelli, et tentera de se frayer un chemin avec les U23, puis avec les professionnels. «C’est à moi de travailler et de leur prouver que je peux aller en pro», explique le joueur.