Au Luxembourg – L'Internet mobile est plébiscité pour les voeux

Au Luxembourg : L'Internet mobile est plébiscité pour les vœux

LUXEMBOURG - Le passage à 2019 a confirmé la tendance. On s'envoie de moins en moins de SMS, et les vœux de bonne année s'envoient de plus en plus via Internet sur smartphone.

L'Internet mobile est de plus en plus plébiscité pour l'envoi des vœux. AFP

Les abonnés à des opérateurs luxembourgeois de téléphonie préfèrent de plus en plus l'Internet mobile pour leurs vœux, alors que les SMS sont nettement en perte de vitesse. C'est ce qui ressort des chiffres communiqués par Orange, Tango et POST, après le passage à 2019.

Ainsi, chez Orange, le volume de données échangées via smartphones augmente de 24,2% entre la Saint-Sylvestre 2017 et la Saint-Sylvestre 2018. Pour la nuit de Noël, l'augmentation est de 26,6%. Des pointes à +46% ont été notées et un total de 25 terabytes de données ont été transportées par l'opérateur pour ces deux nuits entre 20h et 6h. Contactée par L'essentiel, POST constate de son côté une augmentation de la data mobile de 24% sur un an.





Chez Tango, l'utilisation de data augmente de 8% par rapport au réveillon précédent. Une hausse qui est notamment liée à l'augmentation du trafic data en roaming. Ainsi, pendant la nuit de la Saint-Sylvestre, 24% du trafic data venait de l'étranger, contre 16% un an plus tôt. L'opérateur relève l'importance croissante des vœux transmis via WhatsApp, Facebook, Snapchat...

Le SMS recule

À l'opposé, le SMS est donc en perte de vitesse. Orange enregistre une baisse du nombre de SMS de 21,9% pour la nuit de la Saint-Sylvestre et 6% pour celle de Noël, pour un total de 138 640 SMS, avec un pic à 458 SMS par minute (l'opérateur précise que son réseau serait capable de gérer 3 500 SMS par seconde). Chez Tango, le nombre de SMS envoyés entre minuit et 1h du matin pour la nouvelle année baisse de 7%, «une tendance à la baisse débutée au 1er janvier 2014, mais en cours de stabilisation», note toutefois l'opérateur. Des pics ont toutefois été enregistrés. Le nombre de SMS envoyés à minuit présente encore près de 30% du nombre total de SMS envoyés lors de toute une journée moyenne.

POST aussi voit le nombre de SMS diminuer, avec une chute de 13%, à un peu moins de 1,3 million de SMS. Le nombre de MMS envoyés sur le réseau de l'opérateur baisse lui de 8 500, à environ 39 000.

Enfin, si Tango relève une baisse de 8% du nombre d'appels, Orange constate de son côté que leur nombre est en hausse de 4,7% pour le Nouvel An et 6,7% pour Noël. Un petit coup de fil reste parfois le meilleur moyen de souhaiter un joyeux Noël à certains membres de la famille...