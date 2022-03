Région parisienne : L'interpellation du forcené en vidéo

Le forcené retranché mardi matin dans une école de Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne) a été maîtrisé, après la libération de l'otage qu'il retenait depuis le début de la matinée.

Un adulte a été pris en otage plusieurs heures, mardi, dans une école de la banlieue parisienne servant pendant les vacances de centre de loisirs, avant que la police ne le libère sain et sauf et ne maîtrise le forcené, a-t-on appris de sources policière et judiciaire. La prise d'otages avait débuté peu après 7h dans cette école maternelle de Vitry-sur-Seine, située dans un quartier pavillonnaire. Quand le forcené a fait irruption dans l'établissement deux animateurs, un personnel de service, deux parents et trois enfants étaient présents. Les enfants et les adultes ont immédiatement quitté les lieux à l'exception d'un parent d'élève qui a été pris en otage, a indiqué une source judiciaire, contrairement aux premières informations indiquant que les enfants avaient été brièvement retenus.