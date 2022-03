Pays-Bas/Bosnie : L'interview surréaliste de Mladic en prison

«Bisous de papi Ratko»: vendredi, Ratko Mladic a accordé une interview non autorisée en direct à la télévision, un an après sa condamnation pour crimes contre l'humanité.

Depuis le verdict du tribunal pénal international de la Haye pour l'ex-Yougoslavie (TPIY) en novembre 2017, qui l'a condamné à perpétuité, c'est la première fois que le grand public serbe entend cette voix: c'est celle d'un septuagénaire que son entourage dit malade, faible et tremblante, mais aussi une voix enjouée et badine. Sur le plateau, l'humeur est joviale quand le fils de Ratko Mladic, Darko, appelle son père depuis son téléphone portable mis en haut-parleur, et lui demande de s'adresser «à l'opinion».