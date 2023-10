L'interview très étrange de Joe Biden à bord d'Air Force One

L'attitude et l'apparence du président américain Joe Biden lors d'un court point presse effectué dans l'avion qui l'emmenait en Israël, a suscité de nombreux commentaires sur les réseaux sociaux. Dans la séquence, le locataire de la Maison-Blanche, semble peiner à trouver ses mots et à se concentrer, avec une voix très basse et une lenteur qui a interrogé de nombreux internautes.

«J'ai fait de mon mieux pour essayer de comprendre de quoi il parlait, je n'ai pas réussi» ironise un utilisateur du réseau X (ex-Twitter). «Voir l'interview de Biden dans Air Force One me rappelle simplement que nous ne devrions pas avoir deux candidats à la présidence âgés de 77 et 80 ans» lance un autre internaute. «Biden a littéralement perdu le fil de ses pensées, toutes les quatre secondes, dans cette interview sur Air Force One hier» commente un autre.

En arrière-plan, on aperçoit une partie du visage de son secrétaire d'État, Anthony Blinken, qui semble se trouver dans les toilettes, et qui a un œil attentif au discours de son président. Une séquence qui s'ajoute à la liste des moments de flottement de Joe Biden, et qui devrait relancer le débat sur son grand âge et les questionnements sur ses capacités à gouverner la première puissance mondiale…