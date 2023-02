L'intimité des amants de la dictature déclamée sur scène

Des bénévoles ont déjà reconstitué 400 lettres déchirées. L'essentiel

«En balade à Lisbonne en 2009, nous sommes tombées, une amie et moi, sur plusieurs centaines de lettres déchirées et abandonnées dans une... poubelle grand ouverte».

Ce truculent épisode a marqué, pour Léa Promaja, le début d'une trépidante aventure. «Il s'agissait de quelque 600 aérogrammes (des lettres-enveloppes qui se replient), écrits entre 1969 et 1972, durant la dictature», explique la Franco-Portugaise établie en Isère.

«Avec des bénévoles, nous en avons assemblé et déchiffré environ 400. Ce sont des échanges épistolaires entre un militaire mobilisé et caserné, et sa marraine de guerre», relate celle qui officie sur les ondes de Radio Dragon, à Mens, en Isère.

«Une plongée dans cette période sombre du Portugal»

Au niveau du contenu, «ce sont des lettres d'amour qui racontent le quotidien pendant la dictature». À partir de là a germé chez Léa Promaja l'idée d'en extraire l'histoire et de la narrer, d'abord à la radio, puis sur scène. «C'est une plongée dans cette période sombre du Portugal que beaucoup méconnaissent. C'est très léger en termes scéniques, avec trois intervenants: la comédienne et metteuse en scène au Théâtre d'Esch Rita Bento dos Reis, l'historien Vitor Pereira et moi-même.

La performance, constituée de lectures, en français et en portugais, et d'extraits sonores, s'intitule "Et que tu te portes bien..."», conclut Léa Promaja. À voir mardi, jour de la Saint-Valentin, à 19 h, au Centre culturel portugais, à Luxembourg.