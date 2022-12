Pour l'industrie de guerre?: L'intrigante commande d'électroménager passée au Luxembourg par des Russes

La Russie aurait-elle trouvé une parade pour contourner les sanctions internationales imposées depuis le début de la guerre en Ukraine? Plusieurs entreprises en Europe, spécialisées dans l'électroménager, disent avoir reçu d'importantes commandes récemment qui, selon de nombreux observateurs, auraient pour but de récupérer des composants spécifiques dans les appareils pour alimenter ensuite l'industrie de guerre russe. Difficile de certifier cette finalité, mais le Luxembourg est concerné à travers une société basée à Sanem.

Spécialisée dans l'import-export d'électroménager, elle a reçu, le 11 septembre dernier, un message en provenance de Russie. «Ils sont passés par l'onglet de contact de notre site web, demandant si on pouvait leur fournir des prix», raconte à L'essentiel l'un des deux gérants. Un certain Artiom dit être installé à Kaliningrad, petit bout de Russie entre la Pologne et la Lituanie, au bord de la mer Baltique. Il explique en anglais à ses interlocuteurs luxembourgeois qu'il veut passer une importante commande pour lancer son petit magasin sur place.