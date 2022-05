Secteur spatial: «L'investissement du Luxembourg paiera sur le long terme»

Pour rappel, le domaine des ressources spatiales fait partie des priorités nationales du Grand-Duché depuis 2016, via l'initiative Spaceressources.lu. Le Luxembourg veut ainsi attirer sur son territoire des investisseurs prêts à se lancer dans l'exploration et l'utilisation des ressources naturelles de l'espace. «À ce jour, le secteur compte au Grand-Duché 70 entreprises, qui emploient 1300 personnes, indique Franz Fayot. En 2018, il représentait un peu plus de 1% du PIB. «Le pourcentage actuel est en train d'être calculé avec le Statec», glisse le ministère de l'Économie.

Quoi qu'il en soit, la Semaine des ressources spatiales «souligne le rôle central du Luxembourg dans le domaine», estime Franz Fayot. L'évènement doit rassembler jusqu'à jeudi plus de 1 000 personnes originaires des quatre coins du monde. Elles suivront différents séminaires qui portent, entre autres, sur les dernières découvertes ainsi que les nouveaux cas d'utilisation concrets des ressources spatiales, le cadre légal international et sur les modes de financement pour la recherche et le développement de nouvelles technologies. Le programme de cette année fait la part belle aux problématiques de durabilité, d'économie circulaire, de préservation de l'environnement et de traitement des déchets.