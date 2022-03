Divertissement : L'iPad en jeu

Une semaine après l’arrivée sur le marché de l’iPad, la tablette numérique d’Apple, plus de 830 jeux vidéo sont développés pour ce grand écran, tactile et à haute définition, qui pourrait bouleverser le secteur.

Ce nombre n’inclut bien sûr pas les 25 000 applications et jeux déjà disponibles pour l’iPod et l’iPhone, qui fonctionneront sur l’iPad, dernier pari d’Apple à mi-chemin entre un smartphone et un ordinateur portable. Mais il témoigne d’une volonté de satisfaire le nombre toujours croissant de joueurs.