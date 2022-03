Marché du smartphone : L'iPhone d'Apple perd un peu de terrain

Sur le marché des smartphones, le modèle de la marque à la pomme se fait peu à peu distancer par ses rivaux, selon plusieurs classements récents.

Apple a perdu un peu plus de terrain sur le marché des smartphones et a cédé sa troisième place, selon les chiffres de ventes du deuxième trimestre compilés par un bureau d'étude. L'iPhone se retrouve en quatrième position des ventes mondiales de smartphones avec 35,3 millions d'appareils vendus contre 36,2 au chinois Oppo, selon les chiffres de IHS Markit. Apple lui-même ne donne plus le détail de ses ventes d'iPhone.