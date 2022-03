Internet en plein vol : L'iPhone et l'iPad très populaires dans les avions

Le système iOS est le plus utilisé sur les vols commerciaux américains, selon un fournisseur d'accès Internet par wi-fi.

Si on ne peut pas en dire autant sur la terre ferme, le système iOS règne en maître dans les cieux américains. Lorsqu'il est question de se connecter à Internet dans les avions, les terminaux d'Apple sont en effet les plus utilisés par les voyageurs, selon les chiffres de GoGo , un fournisseur d'accès Internet par wi-fi sur les vols commerciaux. Avec 73% de smartphones connectés, Apple domine largement le classement.

Les smartphones Android arrivent en deuxième position avec 26%, tandis que les téléphones portables BlackBerry et sous Windows Phone représentent moins de 1%. Si on ne prend en compte que le système d'exploitation d'Apple et celui de Google, iOS règne avec 84% contre 16% pour Android. Mais ce dernier gagne des parts de marché. De plus, parmi tous les appareils iOS connectés au réseau GoGo, l'iPad arrive en tête avec 59%, tandis que l'iPhone représente 36%.