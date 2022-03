Apple : L'iPhone serait conçu pour ralentir au fil du temps

Selon le fondateur de la plateforme Geekbench, il existe un lien entre la batterie usée et les performances réduites du smartphone d'Apple.

L'iPhone 6s, ici dans sa version Plus, est sorti en 2015.

A la suite de nombreux témoignages concernant la lenteur de divers modèles d'iPhone, John Poole, fondateur de l'outil de mesure de performances Geekbench, a effectué une série de tests sur des iPhone 6s et iPhone 7. Ils visaient à déterminer s'il existe un rapport entre l'âge de la batterie et les performances de ces smartphones, sous différentes versions du système iOS. Un utilisateur avait notamment expliqué sur Reddit que depuis qu'il avait changé la batterie de son iPhone 6, les lenteurs avaient disparu.

Intentionnellement

Avec un iPhone 6s sous iOS 11.2.0, les effets sont encore plus grands, tandis qu'avec un iPhone 7, les problèmes de vitesse n'apparaissent qu'à partir de cette dernière version. Et ils ne feraient que s'aggraver sur les terminaux à mesure que la batterie vieillit, explique le spécialiste.

«Je crois (comme beaucoup d'autres) qu'Apple a introduit un changement pour limiter la performance quand l'état de la batterie atteint un certain point», écrit John Poole. Apple limiterait donc intentionnellement les performances des processeurs des smartphones dotés de batteries plus anciennes afin de privilégier l'autonomie et éviter que ces appareils ne s'éteignent subitement.