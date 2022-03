Conséquence directe : L'Irak brûle et les prix du pétrole flambent

Les cours du pétrole poursuivaient leur ascension jeudi en fin d'échanges européens, portés par des inquiétudes sur l'offre alors que l'Irak était en proie à une flambée de violence.

Jeudi soir, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en juillet, dont c'est l'avant dernier jour de cotation, valait 112,11 dollars sur l'Intercontinental Exchange (ICE) de Londres, en hausse de 2,16 dollars par rapport à la clôture de mercredi. Le baril de Brent est monté jeudi vers 12H30 GMT à 112,34 dollars, son niveau le plus élevé depuis début mars. Sur le New York Mercantile Exchange (Nymex), le baril de «light sweet crude» (WTI) pour la même échéance gagnait 1,49 dollar, à 105,89 dollars, après être monté vers 12H30 GMT à 106,53 dollars, son niveau le plus élevé en près de neuf mois. «Les courtiers ont les mots «Irak» et «guerre civile» faire les gros titres et ont dûment fait s'envoler les cours du pétrole», observait Chris Beauchamp, analyste chez IG.