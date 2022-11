Armes : L'Iran annonce avoir fabriqué un missile balistique hypersonique

«Ce missile balistique hypersonique (qui évolue à des vitesses supérieures à 6 000 kilomètres à l'heure, ndlr) peut contrer les boucliers de défense anti-aérienne. Il pourra traverser tous les systèmes de défense antimissile et je ne pense pas qu'il existera avant des décennies une technologie pour y faire face», a affirmé le général, cité par l'agence Fars. Selon lui, «ce missile qui cible les systèmes antimissiles ennemis représente un grand saut de génération dans le domaine des missiles».

Selon la revue Janes, les missiles hypersoniques posent des défis aux concepteurs de radars en raison de leur vitesse élevée et de leur maniabilité. Plusieurs pays cherchent à développer des missiles hypersoniques. La Russie, la Corée du Nord et les États-Unis avaient annoncé en 2021 avoir procédé à des essais, ravivant les craintes d'une nouvelle course aux armements.