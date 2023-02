En mer d'Arabie : L'Iran aurait attaqué un pétrolier lié à Israël

Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a accusé dimanche l'Iran d'être derrière l'attaque d'un navire pétrolier lié à un homme d'affaires israélien, touché, selon la compagnie qui l'exploite, «par un objet aéroporté» en mer d'Arabie. «La semaine dernière, l'Iran a encore attaqué un pétrolier dans (la région du) golfe Persique et porté un coup à la liberté internationale de navigation», a déclaré M. Netanyahu en Conseil des ministres.

Selon la compagnie grecque Eletson qui l'exploite, le Campo Square, transporteur de produits pétroliers battant pavillon libérien, a été touché le 10 février «par un objet aéroporté alors qu'il se trouvait en mer d'Arabie à environ 300 milles marins des côtes omanaises et indiennes». «Le navire et l'équipage sont en sécurité et poursuivent leur route comme prévu», a indiqué la société dans un communiqué, faisant état de «dégâts mineurs sur le bateau».