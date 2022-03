Polémique dans le Golfe : L'Iran aurait-il menti avec ses images de drone?

Les images, filmées par un drone militaire iranien survolant un porte-avions américain, semblent «dater de plusieurs années», selon la Marine américaine.

L'agence Tasnim a publié une vidéo, non datée et accompagnée d'une musique évoquant un film d'action, montrant un drone bleu clair avec l'inscription «Ababil III» en lettres persanes et latines décoller d'une piste désertique en bord de mer. Après le décollage de l'appareil, elle montre une vue aérienne de deux bâtiments de guerre croisant en mer et semblant appartenir à l'escorte d'un porte-avions dont s'approche ensuite la caméra.