L'Iran évoque un échange de prisonniers, la Belgique dément

L'Iran s'est montré, mercredi, optimiste sur un prochain échange de prisonniers avec la Belgique, laissant entrevoir la libération du travailleur humanitaire belge Olivier Vandecasteele, une annonce aussitôt démentie par Bruxelles. «L'accord sur le transfèrement de condamnés entre l'Iran et la Belgique a été conclu et finalisé», a indiqué le porte-parole de la justice, Massoud Sétayechi, dans sa conférence de presse hebdomadaire à Téhéran.

«Si Dieu le veut, cette action va se dérouler», a-t-il ajouté, sans donner de précisions sur la date et les conditions d'un possible échange. Cette annonce a cependant été immédiatement démentie par les autorités belges. «Nous démentons l'information évoquant une possible libération d'Olivier Vandecasteele», a indiqué à l'AFP une source gouvernementale.