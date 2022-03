Grande première : L'Iran nomme une femme au poste d'ambassadrice

Une femme a été nommée ambassadrice d'Iran en Malaisie, une première pour un poste de ce niveau depuis la révolution islamique de 1979.

Première femme porte-parole de la diplomatie iranienne, elle sera remplacée à ce poste par un homme, Jaber Ansari. Mme Afkham «a accompli avec succès sa mission pendant plus de deux ans», a affirmé M. Zarif. «Elle a réussi à agir avec dignité, courage et une vision particulière» dans une période où la diplomatie iranienne était particulièrement regardée «par l'opinion publique». Marzieh Afkham a de son côté salué «le courage d'une telle décision, la confiance placée dans les femmes en leur donnant des responsabilités et l'occasion de faire avancer» la société iranienne.

Après son élection, M. Rohani avait demandé à ses ministres de nommer des femmes à des postes importants et avait auparavant affirmé que «la discrimination ne serait pas tolérée» dans son gouvernement. Il a lui-même nommé trois femmes sur onze vice-présidents. Malgré un statut plus enviable que dans d'autres pays de la région, les Iraniennes font face à des lois qui les désavantagent dans les questions de mariage, de divorce ou d'héritage. Elles peuvent être députée, et même ministre, mais n'ont pas accès aux fonctions de juge et aucune n'a été autorisée à se présenter à l'élection présidentielle depuis 1979.