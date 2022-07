Guerre du Liban : L'Iran recherche encore ses quatre diplomates disparus en 1982

L’Iran a affirmé mercredi être «toujours à la recherche» de quatre de ses ressortissants ayant mystérieusement disparu il y a 40 ans durant l’invasion israélienne du Liban.

«Nous poursuivons des efforts sérieux pour déterminer le sort des quatre diplomates enlevés» lors de l’invasion israélienne du Liban, assure un communiqué du Ministère iranien des affaires étrangères, publié mercredi à l’occasion du 40e anniversaire de l’événement. Le Ministère critique «le manque de coopération de la part de la communauté internationale et des organisations des droits de l’homme pour déterminer le sort des personnes enlevées».

Les trois diplomates et un photographe de l’agence officielle iranienne Irna avaient été arrêtés le 4 juillet 1982 à un barrage de la milice chrétienne des Forces Libanaises (FL) dans le nord du Liban et n’ont pas été revus depuis. Il s’agissait d’Ahmad Motevasselian, l’attaché militaire de l’ambassade d’Iran à Beyrouth, Mohsen Moussavi, chargé d’affaires et Taghi Rastegar-Moghadam, employé de l’ambassade ainsi que le photojournaliste Kazem Akhavan.