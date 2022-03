L'Iran s'enfonce dans la crise

«Alors que l’intervention des étrangers, et en particulier leurs médias, est très claire, leur prétention selon laquelle ils n’interviennent pas dans les affaires intérieures iraniennes est le signe de leur déshonneur», a lancé le guide suprême.

«Les ennemis du peuple iranien, via leurs médias, donnent des instructions aux fauteurs de troubles pour qu’ils commettent des désordres, des destructions et des affrontements, et dans le même temps, ils affirment qu’ils n’interviennent pas dans les affaires intérieures iraniennes», a-t-il martelé. Les manifestations qui ont suivi les élections du 12 juin ont fait au moins 20 morts.