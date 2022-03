L'Iran se dote d'un nouveau missile

L’Iran dit avoir testé un missile de «nouvelle génération» d’une portée proche de 2 000 kilomètres.

Le ministre a indiqué que le Sejil avait une portée de «près de 2 000 kilomètres» et une «très grande précision» lui permettant de frapper «la tête de l’ennemi voulant agresser la République islamique». L’Iran est coutumier d’annonces fracassantes sur ses capacités militaires. Elles fournissent généralement l’occasion aux États-Unis et à Israël de dénoncer le danger que représenterait la République islamique dans ce domaine.

L’Iran a annoncé dès 2005 avoir testé avec succès un combustible solide pour son missile, qui lui procurerait une facilité et une rapidité d’utilisation plus grandes qu’un combustible liquide. Mais cette annonce n’a jamais véritablement été confirmée de source indépendante et plusieurs experts occidentaux ont mis en doute la véracité de l'annonce.