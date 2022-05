Exécutions en 1988 : L'Iranien jugé pour «crimes de guerre» sera fixé en juillet

Un procès inédit contre un ex-responsable pénitentiaire iranien jugé pour «crimes de guerre» lors des exécutions de masse en Iran, en 1988, s’est achevé mercredi en Suède.

Cet ex-responsable pénitentiaire iranien âgé de 61 ans avait été arrêté en novembre 2019, lors d’un voyage à Stockholm, et est jugé pour «crimes de guerre ou contre l’humanité» et «meurtres» depuis août 2021 devant le tribunal de la capitale suédoise. «Quelle ironie, quand j’ai vu tant de mes amis condamnés à mort dans des procès d’une minute en Iran, quand on voit la différence avec ici», a déclaré à l’AFP Ramadan Fathi, un des anciens détenus (1980-1993) ayant témoigné contre l’accusé. Après neuf mois de procès, la dernière journée d’audience a été marquée par les dernières plaidoiries de la défense, ponctuée d’interventions du procureur, de l’avocat des parties civiles et de l’accusé.