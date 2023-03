Star des oscars : L'Irlande et son décor de cinéma grandeur nature, suivez-nous

Avec 14 nominations, l’île d’Émeraude sera au cœur de la soirée des Oscars, dimanche. Partons à sa découverte à travers 5 lieux incontournables.

Les falaises de Moher, sur la côte ouest, sont une des curiosités les plus spectaculaires de l’île. Getty Images/Image Source

L’Irlande n’a jamais été aussi bien représentée aux Oscars, qui auront lieu ce dimanche 12 mars à Los Angeles. Avec neuf nominations, la comédie noire «The Banshees of Inisherin» fait partie des favoris.

Il faudra aussi compter avec Paul Mescal, nommé pour son rôle dans le film indépendant «Aftersun». «An Cailín Ciúin» («Une fille calme»), long-métrage en gaélique, est nommé dans la catégorie internationale (langues étrangères) et «An Irish Goodbye» dans celle du meilleur court-métrage. De quoi donner envie de se rendre sur l’île d’Émeraude, un décor de cinéma grandeur nature.

Dublin

Commençons ce tour d’Irlande dans la capitale qui est la ville natale de Brendan Gleeson et Colin Farrell, tous deux nommés pour leur rôle dans «The Banshees of Inisherin». Dublin regorge de bars, de cafés et de restaurants. Le quartier de Temple Bar accueille des pubs traditionnels et Grafton Street est l’endroit parfait pour le shopping, avec ses nombreuses boutiques.

La ville est également une ville culturelle riche. Cette année, l’Irish Museum of Modern Art consacre une rétrospective à Patricia Hurl, peintre gothique, mais aussi une exposition dédiée à l’art irlandais des années 1980 et une autre à Kevin Mooney, qui met en scène la mythologie celte et l’histoire des migrations. Il est aussi possible de visiter l’atelier du peintre Francis Bacon, hébergé à la Dublin City Gallery sur Parnell Square. Il a été transféré depuis Londres et reconstitué à l’identique, avec ses journaux, livres, tubes de peintures et autres photos.

Galway

Même si l’intrigue de «The Banshees of Inisherin» se déroule sur une île fictive, le film a bel et bien été tourné sur la côte ouest de l’Irlande, non loin de Galway. Cette ville est devenue en quelques années la destination préférée des gourmands. Elle compte un établissement avec une étoile Michelin, Aniar, du chef JP McMahon, qui propose une délicate cuisine à l’esprit scandinave où l’on peut déguster, par exemple, une glace aux huîtres et une mousse de pommes de terre fermentées accompagnée de colin et de jaune d’œuf servis dans des coquilles. Le chef organise également l’événement Food On The Edge, en automne. Le marché du dimanche vaut aussi le détour pour avoir un aperçu des produits régionaux: fromage irlandais, bière artisanale, whisky, chocolat et des produits de la mer comme les huîtres ou le crabe.

Tipperary

Région natale de l’actrice Kerry Condon, en lice pour l’Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle («The Banshees of Inisherin»), le comté de Tipperary se situe au cœur de l’Irlande. C’est la destination idéale pour des activités en plein air: croisières sur la rivière Shannon, randonnées à pied ou à vélo et golf. Paradis des cavaliers, Tipperary est le point de départ de nombreuses balades à cheval dans les prairies environnantes. D’avril à octobre, plusieurs courses hippiques se déroulent dans le comté.

Meath

Le film «An Cailín Ciúin» a été tourné dans le comté de Meath, au nord de Dublin. Cette région cumule les sites archéologiques, parmi lesquels des monuments et des tombes du néolithique, des pierres gravées d’art préhistorique et des lieux de culte celtes. La région compte également de nombreux châteaux, de toutes les époques, et des parcs naturels.

Sligo

La plage de Streedagh, dans le comté de Sligo, apparaît dans «Normal People», la série de la BBC qui a révélé Paul Mescal, en 2020. Lieu de prédilection des surfeurs, cette plage, longue d’un kilomètre et demi, relie Streedagh Point à O’Connor’s Island et offre une vue imprenable sur la montagne au sommet plat Benbulben. Cette région montagneuse compte également plusieurs plages de sable faisant face à l’océan Atlantique: Dunmoran Strand, Mullaghmore ou Rosses Point Beach qui a inspiré le peintre Jack Butler Yeats.