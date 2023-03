Rugby – Tournoi des six nations: L'Irlande réussit son quatrième Grand Chelem en battant l'Angleterre

L'Irlande a remporté le quatrième Grand Chelem de son histoire dans le Tournoi des six nations samedi en venant à bout de l'Angleterre, réduite à 14 toute la seconde période (29-16), confirmant qu'elle serait une des favorites du Mondial en France, cet automne. La clameur qui s'est élevée dans Lansdowne Road au coup de sifflet final sonnait presque comme un soupir de soulagement, après un succès tout sauf simple.

Peut-être nerveux face à l'occasion de remporter pour la première fois le Tournoi dans sa version à six équipes devant leur public, un week-end de Saint-Patrick qui plus est, les hommes d'Andy Farrell se sont montrés brouillons. C'est d'ailleurs son fils, Owen, avec une efficacité retrouvée au pied, qui s'est chargé de punir leurs premiers errements par deux pénalités (0-6, 14e).

Standing ovation pour Sexton

Au moment de sa pénalité, Sexton a reçu une ovation debout du public pour le dernier match de son 14e et dernier Tournoi, puisqu'il prendra sa retraite après le Mondial en France, cet automne. Lansdowne Road a commencé à mieux respirer quand, sur un retour intérieur de Josh van der Flier pour Dan Sheehan, le talonneur a résisté aux percussions de Manu Tuilagi et de Jack van Poortvielt pour aplatir dans l'en-but et redonner l'avantage aux verts (10-6, 34e).