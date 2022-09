Football : L'ironie de Galtier sur les déplacements en avion du PSG passe mal

À la veille du match le plus important depuis son arrivée cet été à la tête du Paris SG, contre la Juventus Turin, en Ligue des champions, Galtier a été sommé de s'expliquer sur le choix du club parisien de faire le trajet aller et retour Paris-Nantes en avion. «Ce matin, on a discuté avec la société avec laquelle on fait nos déplacements pour savoir si on ne pouvait pas se déplacer en char à voile», a-t-il lancé tout sourire.