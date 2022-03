L'Islande devient solidaire

Six mois après la faillite de ses banques et la chute de son économie, la crise est bien visible à Reykjavik où vivent les deux tiers des 319000 Islandais. Mais pas l’ombre d’un sans-abri. Car les Islandais s’entraident. Les jeunes sont nourris par leurs parents, les grands-parents aident leurs petits-enfants et certains ménages quittent la capitale pour vivre dans la maison familiale en province. «Beaucoup de gens ont le sentiment d’avoir fait un pas en arrière, d’être revenus dans les années 70 ou 80. Nous n’avons pas d’argent mais les gens sont plus solidaires», note Gunnar Haraldsson, directeur de l’institut économique islandais.