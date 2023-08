«L'Italiano»: Le chanteur italien Toto Cutugno est mort

De son vrai prénom Salvatore, Cutugno est né en Toscane, en 1943. Fils d'un militaire sicilien, il grandit à La Spezia, en Ligurie. Enfant, il se lance dans la musique et apprend la guitare, la batterie, le piano et le saxophone. Il fonde son premier groupe à 19 ans. En 1976, il participe au prestigieux festival de Sanremo.

Compositeur, il écrit des chansons, dont certains tubes énormes, pour Joe Dassin («L'été indien»), Johnny Hallyday («Derrière l'amour»), Dalida («Laissez-moi danser»)… Son plus gros succès, c'est lui qui le chante, et il date de 1983: «Un Italiano vero» (aussi appelé simplement «L'italiano») est numéro un des hit-parades en Italie et en Suisse, et numéro deux en France. La chanson séduit aussi le public en Israël, en Iran et en Corée du Sud.