Rugby : L'Italie bat l'Australie pour la première fois de son histoire

Un séduisant XV d'Italie a créé l'exploit samedi à Florence en battant l'Australie pour la première fois de son histoire (28-27), lors d'un match à rebondissements et indécis jusqu'au bout. Déjà vainqueurs des Samoa la semaine dernière, les Italiens ont fait la différence grâce à trois essais de Pierre Bruno (18e) et d'Ange Capuozzo (25e, 64e), et l'ont emporté malgré un essai non transformé des Wallabies à la dernière minute.