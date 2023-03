Intelligence artificielle: L'Italie bloque le robot conversationnel ChatGPT

L'Italie mène-t-elle la fronde contre l'intelligence artificielle? Le pays a annoncé vendredi bloquer le robot conversationnel ChatGPT pour des craintes liées à l'utilisation des données, deux mois après avoir banni Replika, un autre programme commercialisé comme un «ami virtuel». Dans un communiqué, l'Autorité italienne de protection des données personnelles prévient que sa décision a un «effet immédiat» et accuse ChatGPT de ne pas respecter la réglementation européenne et de ne pas avoir de système pour vérifier l'âge des usagers mineurs.

Cette décision aura pour conséquence «la limitation provisoire du traitement des données des utilisateurs italiens vis-à-vis d'OpenAI», l'entreprise à l'origine de l'application, ajoute-t-elle. ChatGPT est apparu en novembre et a rapidement été pris d'assaut par des utilisateurs impressionnés par sa capacité à répondre clairement à des questions difficiles, à écrire des sonnets ou du code informatique. Financé par le géant informatique Microsoft qui l'a ajouté à plusieurs de ses services, il est parfois présenté comme un potentiel concurrent au moteur de recherche Google.

L'Autorité italienne souligne dans son communiqué que ChatGPT «a subi le 20 mars une perte de données concernant les conversations des utilisateurs et les informations relatives au paiement des abonnés au service payant». Elle lui reproche aussi «l'absence d'une note d'information aux utilisateurs, dont les données sont récoltées par OpenAI, mais surtout l'absence d'une base juridique justifiant le recueil et la conservation en masse des données personnelles, dans le but d'''entraîner'' les algorithmes faisant fonctionner la plateforme».